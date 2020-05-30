30 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişler bu akşam saat 21.15'te yapıldı. Bilindiği üzere bu hafta çarşamba günü yapılan çekilişte Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. Bugün kazanan numaraların ilan edilmesinin ardından 30 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları hakkındaki araştırmalar yoğunluk gösterdi. Peki, bugün hangi numaralar kazandı? İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
30 MAYIS SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
12 - 15 - 18 - 28 - 43 - 44
SAYISAL LOTO NEDİR?
Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar Sayısal Loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.
SAYISAL LOTO OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
ÇARŞAMBA GÜNÜ KİM NE KADAR İKRAMİYE KAZANDI?
Sayısal Loto oyununun 1326. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 332 bin 513 liralık ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 67 kişi 6 bin 137 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 30 kişi 76 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 72 bin 91 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Silivri ilçesinden yatırıldığı bildirildi.