Başkan Erdoğan sağlıkta geldiğimiz noktayı anlattı: Dünya çapında başarı



Başkan Erdoğan İstanbul'da Prof. Feriha Öz Hastanesi'ni açtı. Sağlıkta geldiğimiz noktayı anlattı: Dünya çapında başarı

Pek çok ülkede sağlık sistemi çöktü. Türkiye ise farklı bir konuma geldi. Böyle bir eseri 45 günde bitirmek dünya çapında bir başarıdır.



TÜRKİYE FARKI

İstanbul'daki pandemi üslerinden ilki Sancaktepe'de hizmete girdi. Hastanenin açılışını yapan Başkan Erdoğan, "Böyle bir eseri bu kadar kısa sürede hazır hale getirmek dünya çapında bir başarıdır" dedi.







Türkiye, Corona ile mücadelede destan yazdı. İstanbul Sancaktepe'deki pandemi hastanesi, dün hizmete açıldı. Hastanenin açılışında konuşan Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



Dünyada pek çok ülkede sağlık sisteminin çöktüğü dönemde Türkiye farklı bir konuma gelmiştir.



Muhalefetin topa tuttuğu şehir hastanelerinin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz.



190'ı aşkın ülkeden talep geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, sağlık ürünlerini gönderdik.







Hastaneye, virüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi verildi.







FETİH COŞKUSU

İstanbul'un fethinin 567'nci yılı büyük bir coşkuyla kutlandı. Başkan Erdoğan, Huber Köşkü'nden Türk bayrağı taşıyan tekneleri selamladı.



Fatih Sultan Mehmet'in çağ kapatıp çağ açtıran fethi 567'nci yılını geride bıraktı. Hz. Muhammed'in hadislerinde bahsettiği İstanbul'un fethi, dün büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı, dün Ayyıldızlı bayrakları dalgalandıran teknelerle doldu taştı.







FATİH'İ UĞURLADI

Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü olan bu anlamlı günde yeni sondajlar için Karadeniz'e yol aldı. Rabbim'den hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.





Tekneler, Türk bayrağı ile Fatih Sultan Mehmet fotoğrafları taşıdı.







AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNDU

İstanbul'un fethinin 567'nci yıl dönümünde Ayasofya içinde Fetih Suresi okundu. Başkan Erdoğan da video konferansla programa katılarak Fetih 'Suresi'nin mealini okudu.

Erdoğan, "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum" dedi.



KOMŞU RAHATSIZ

Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyası, "Erdoğan meydan okuyor" başlıklı haberlerle tepki gösterdi.









