AHaber CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sancaktepe'de yapımına başlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, bugün açılıyor. Başkan Erdoğan hastanenin açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerime coronavirüs salgınında kaybettiğimiz tüm hocalarımız, vatandaşlarımızla birlikte Feriha Öz hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

Açılış töreninde Başkan Erdoğan'dan önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar

Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi.



Bu hastaneler, sadece afet ve salgın durumlarında kapısını açıp sonra devre dışı olan mekanlar olarak tasarlanmadı, kalıcı olarak inşa edildi.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı..

İŞTE HASTANEYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi alanında yoğun hareketlilik olduğu görüldü. Hastanenin resmi açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat yapıldı.

YOĞUN ÇALIŞMA

İşçiler, çok sayıda vinç, iş makinesi ve kamyonların yer aldığı sahada hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşkedeki toprak alanlara ağaç dikimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandı.

1008 YATAK KAPASİTESİ

Yaklaşık 184 bin metrekare alana kurulacak hastanenin bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanıyor. Salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedeflenen, 432 yoğun bakım odası bulunan hastanenin her odası, gerekli durumlarda yoğun bakım odasına dönüştürülebilecek.

ERDOĞAN SON DAKİKA OLARAK DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada "Önce, Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz 1008 yataklı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Bunun ardından ise Kültür ve Turizm Bakanlığımızın düzenlediği Fetih Şöleni kapsamında, Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşamaya çalışacağız. Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan tüm gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yad ediyorum" demişti.