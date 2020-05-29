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    • 29.05.2020 15:13
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    Başkan Erdoğan'dan 'un Fethi paylaşımı! Dikkat çeken detay!

    Başkan , resmi Twitter hesabından 'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul’un Fethi’nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, hürmetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın paylaşımını saat tam 14.53'te yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

    İstanbul'un Fethi paylaşımında dikkat çeken detay!

    Türkiye Cumhurbaşkanı , 'un fethinin 567. yıl dönümünü tebrik etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan, bir çağ kapatıp bir başka çağ açan İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Paylaşımda, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Fetheden komutan ne güzel komutan, ordu ne güzel ordudur." hadisi de yer aldı.

    Erdoğan'ın paylaşımını tam 14.53'te yapması ise dikkat çekti.

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