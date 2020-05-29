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    • 29.05.2020 12:31
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    : açıkladı: Cezaevlerinde ler 1 Haziran'da yeniden başlayacak

    haberi... Gül, cezaevlerinde lerin 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacağını bildirdi. , "Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, ateşi 38 dereceyi geçenler sağlık kurumuna yönlendirilecek." dedi.

    Bakan Gül açıkladı: 1 Haziran'da başlayacak

    Abdülhamit Gül, "1 Hazirandan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlayacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular haklarını kullanacaklardır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar başlayacaktır" dedi.

    Adalet Bakanı Gül, "Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek." açıklamasında bulundu.



    , "Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Gül açıkladı: Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'da yeniden başlayacak
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