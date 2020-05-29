Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1 Hazirandan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlayacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular haklarını kullanacaklardır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar başlayacaktır" dedi.



Adalet Bakanı Gül, "Adliyelere girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek." açıklamasında bulundu.







Bakan Gül, "Cezaevlerine ilişkin daha önce aldığımız tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya ve bu tedbirleri sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.