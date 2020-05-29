Cuma namazı nasıl kılınacak? Cami kuralları nelerdir? İl il 29 Mayıs Cuma namazı saatleri!

CUMA NAMAZINDA OKUNABİLİR SURELER NELERDİR?



Cuma namazını kılmak için niyetlenen bir kimsenin ilk rekatında 'Cuma suresini', 2. rekatında da 'Münafikun' suresini okumak Efendimiz (SAV)'in sünnetlerindendir. Eğer istenilirse ilk rekatta 'Ala suresi' 2. rekatta 'Ğaşiye' suresi de okunabilir, ikisinin de sünnet olduğu bilinmektedir. (Yukarıda bahsedilen surelerde herhangi bir kısaltma önerilmez, sünnet sevabını alabilmek için sadece okumada hızlandırma yapılabilir.)



CAMİDE UYGULANACAK KURALLAR BELİRLENDİ!



İstanbul Valiliği açıklamasına göre; Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

-Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

-Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

-Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

-Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacaktır.

-Abdesthane, şadırvan ve tuvaletler kapalı tutulacak, cemaatle veya bireysel namaz kılacak herkesin tıbbi/bez maske takması zorunlu olacaktır.

-Tespih, rahle, ayakkabı çekeceği vb. malzemeler bulaş riskini artırmaması için bulundurulmayacak, Koronavirüs ile ilgili mücadele kapsamında alınacak tedbirleri içeren uyarıcı afişler cami ve mescitlere asılacaktır.

-Kişilerin seccadelerini yanlarında getirmeleri ve ibadet alanına girecek herkesin ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

-Cami yerleşkesi içerisinde bulunan türbelerin iç mekânları ziyarete açılmayacak; mevlit, toplu yemek vb. etkinlikler ile cami çıkışlarında ikram yapılmasına ve çeşitli ürünlerin satışına izin verilmeyecektir.

-Namaz kılacaklar arasında sosyal mesafenin sağlanması için ibadet edilecek mekânlarda her yönden birer metre mesafe olacak şekilde zeminde işaretleme yapılacaktır.