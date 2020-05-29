Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde dün video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından biri de kamu personelinin normal mesaiye başlamasına ilişkin ayrıntılar idi.
MESAİYE DÖNÜŞ 1 HAZİRAN'DA!
Erdoğan, kamu personellerine ilişkin açıkladığı kararda "İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek." bilgisini verdi.
RAPORLU OLANLARIN RAPORU DEVAM EDECEK
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından sonra merak edilen bir detay da kronik hastalığı olan memurların işe dönüp dönmeyeceği oldu. Gelen son bilgilere göre kronik hastalığı olan memurlarla ilgili son kararı kurumları verecek. Raporlu olan memurların raporları ise devam edecek.
TAKVİM.COM.TR GÜNLER ÖNCESİNDEN DUYURMUŞTU!
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı kararların sinyalini günler öncesinden vermişti.
Takvim.com.tr'nin 25 Mayıs'ta "Kamuda normalleşme takvimi belli oldu!" başlıklı yazısında yer alan detaylar şöyleydi:
"Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Bakanlıklar'ın 1 Haziran'da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını bildirdi.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, coronavirüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek.
Bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya. bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.
Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.
KAMUDA İDARİ İZİN NE ZAMAN BİTECEK?
Kamuda idari izin sürecinin hangi tarihte biteceği konusunda da resmi bir açıklama bulunmuyor. Detaylar belli olduğunda takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz."