Başkan Erdoğan kritik kabine sonrası yeni normalleşme kararlarını açıkladı

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 1 Haziran'dan itibaren kaldırıldı. Pazartesi günü restoran, kafe, çay bahçeleri ve plajlar vatandaşlara açılacak.
Kamu personeli hafta başı işbaşı yapacak. 20 yaş altıyla ilgili uygulamayı ise 18 yaşa indirdik. 15 ilde bu cumartesi ve pazar da sokağa çıkma yasağı sürecek.
NORMALE DÖNÜŞ 1 HAZiRAN'DA
Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çok önemli açıklamalar yaptı:
ŞEHİRLERARASI seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.
İŞLETME sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak.
YOL güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da sürecek. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.
20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz.
HAYVAN satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.
AYASOFYA'DA FETİH SURESİ OKUNACAK
Yarın (bugün) İstanbul Fethi'nin 567. yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek.