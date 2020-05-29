Başkan Erdoğan kritik kabine sonrası yeni normalleşme kararlarını açıkladı







20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz.

HAYVAN satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek. Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor. Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır.

