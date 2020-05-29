30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı sorusunun yanıtı dün akşam saatlerinde belli olmuştu. Sokağa çıkma yasağı bu geceden itibaren 2 gün boyunca uygulanacak. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili genelge gönderdi. Kısıtlamanın olduğu illeri merak eden vatandaşlar bu kapsamda "Sokağa çıkma yasağı olan 15 şehir hangisi?" sorusuna yanıt arıyor.

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "14 büyükşehir ve Zonguldak'ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.