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    : 'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! ifade verdi

    haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan , Yalova Adliyesine giderek ifade verdi. Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

    CHP'li belediyede yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme

    'Resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet' soruşturması kapsamında Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan , savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.

    Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Yalova Adliyesine giderek ifade verdi. Avukatlarıyla Yalova Adliyesine giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında flaş gelişme! Vefa Salman ifade verdi
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