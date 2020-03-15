FİDANLAR MARKET VE EFE TUR'DA ÇALIŞAN 6 KİŞİ ÜZERİNDEN BELEDİYENİN PARALARI KAÇIRILMIŞ

Soruşturma kapsamında tutuklanan Bekir Bilgi'nin; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na 4 sayfa mektup göndermesinin ardından 11 Mart 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren'e ifade verdiği öğrenildi.

Bekir Bilgi ifadesinde; usulsüz şekilde Yalova Belediyesi'nden çıkarılan paraların Fidanlar Market'te çalışan Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan ve Beytullah Baltacı'nın hesaplarına yatırıldığını, Efe Tur'da çalışan Sinem Çakalaşma Deniz'in adına yazılan ödeme emirlerini de kendisinin aldığını, Sinem Çakalaşma Deniz'in aldığı paraları Efe Tur'da bıraktığı açıkladı.

"ELGİN, 'HALİT GÜLEÇ'İN HABERİ OLMADAN ÖDEMELERİN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL' DEDİ"

Bilgi; "Soruşturma kapsamında tutuklanan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yapılan bu ödemelerden haberi olmaması mümkün değildir çünkü ben Reşat Elgin'e 'Bu ödemelerde Halit Güleç'in 'Haberi var mı?' diye sorduğumda, 'Halit Güleç'in haberi olmadan bu ödemelerin yapılması mümkün değil. Ben her akşam yaptığım ödemelerle ilgili dökümanları Halit Güleç'e veriyorum' dedi.

"HALİT GÜLEÇ VE ŞENAY REYHAN KAŞ, TELEFONLARINDAKİ PROGRAM ÜZERİNDEN PARALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINI KONTROL EDİYORDU"

Bekir Bilgi, Halit Güleç'in telefonunda bir program olduğunu ve söz konusu program üzerinde belediye giren ve çıkan paralar göründüğünü belirterek, "Bu program Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'ta da vardı" ifadelerini kullandı.

"YALOVA BELEDİYESİ'NDEN 200 BİN TL ALACAĞIM VAR"

Bekir Bilgi, Yalova Belediyesi'nden 200 bin TL'lik alacağını alamadığını açıkladı ve "Benim halen belediyeden 200 bin TL alacağım var ancak Reşat Elgin'in bana yaptığı ödemelerin hangi kalemden hangi şirketten ödeme yaptığını ben bilmiyorum" iddiasında bulundu

"10 BİN CİVARI PARALARI BEN ALDIKTAN SONRA GERİ KALANLARINI GENELDE EFE TUR'A BIRAKIYORDUM"

Bekir Bilgi'nin, Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren'e verdiği ifade özetle şöyle

('Resmi belgede sahtecilik', 'zimmet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına karıştığı tespit edilen ve soruşturma kapsamında tutuklanan Fidanlar Market çalışanları Taner Tan, Hakan Çelik ve Emrah Gök'le ilişkileri)

"Hakan Çelik, Fidanlar Market'te çalışıyordu. Ben de aracımı otoparka park ederdim. O nedenle tanırım. Reşat Elgin sürekli 'Senin adına para çıkartıyoruz. Bu dikkat çekiyor. Başka şahıslar adına sana ödeme yapalım' dedi. Bu nedenle ben de Fidanlar'da otoparkta çalışan Hakan Çelik'ten TC kimlik numarasını istedim, TC numarasını Reşat Elgin'e verdim. Ödeme emirlerini ya da çekleri bazen Hakan Çelik'ten alıyordu, bazen de ben alıyordum. Hakan Çelik ile bankaya gidip söz konusu paraları çektikten sonra bana veriyordu. Ben de bu paraları alacağımı kestikten sonra ancak miktar olarak değişiyordu. 10 bin civarı paraları ben aldıktan sonra geri kalanlarını genelde Efe Tur'a bırakıyordum. Reşat Elgin oradan alıyordu. Daha doğrusu paraları genelde Efe Tur'a bırakıyordum. Elden verdiğimi hatırlamıyorum. Ben bu paraları icra dosyalarına ve avukatlara yatırıyor diye biliyordum."

"REŞAT ELGİN, MARKET ÇALIŞANLARI EMRAH GÖK VE TANER TAN ADINA ÖDEME EMİRLERİ ÇIKARDI"

"Emrah Gök ve Taner Tan'ı da Fidanlar Market'te çalışmaları nedeniyle tanırım. Bu kişilerin de TC numaraları alıp Reşat Elgin'e verdim. Reşat Elgin bu kişiler adına ödeme emri düzenliyordu. Bu ödeme emirlerini ben ya da bu şahıslar alıyordu. Bu şahıslar gidip bankadan parayı çekip bana veriyorlardı. Ben bir kısım alacağımı aldıktan sonra Efe Tur'a bırakıyordum. Reşat Elgin oradan alıyordu. Şahıslar adına çekilen para miktarını ve kaç kere çektiğimi tam olarak hatırlamıyorum ancak tutanaklarda tutulan miktarlar doğrudur."

"PARALAR EFE TUR'A BIRAKILIYORDU"

(Soruşturma kapsamında tutuklanan Efe Tur çalışanı Sinem Çakalaşma Deniz ile Fidanlar Market'te çalışan Engin Özcan ve Beytullah Baltacı'yla ilişkileri)

"Ben Engin Özcan, Beytullah Baltacı, Sinem Çakalaşma Deniz isimli şahısları tanırım. Engin Özcan ve Beytullah Baltacı, Fidanlar Market'te Sinem Çakalaşma Deniz de Efe Tur'da çalışıyordu. Yine aynı şekilde Reşat Elgin'in değişik isimlere ödeme yapılması gerektiğini bana söylemesi üzerine ben bu şahısların TC numaralarını aldım. Reşat Elgin'e verdim. Reşat Elgin bunlar adına ödeme emirlerini düzenledi. Ödeme emirlerini Engin Özcan ya da Beytullah Baltacı da zaman zaman gitmiş olabilir. Genelde ben alıyordum ancak Sinem Çakalaşma Deniz adına yazılan ödeme emirlerini ben gidip alıyordum. Sinem Çakalaşma Deniz adına düzenlenen bütün ödeme emirlerini ben gidip almış olabilirim. Sinem Çakalaşma Deniz adına düzenlenen ödeme emirlerini bazen ben Yalova'da olmadığım zamanlarda Hakan Çelik'e göndermiş olabilirim. Bu nedenle zaman zaman Hakan Çelik ödeme emirlerini almış olabilir. Engin Özcan, Beytullah Baltacı ve Sinem Çakalaşma Deniz aldıkları paraları genelde Efe Tur'a bırakıyordu. Oradan Reşat Elgin alıyordu. Bazen ben almadığım zaman direk para Reşat Elgin benim alacağımı bıraktıktan sonra geri kalanını alıp götürüyordu."

'HALİT GÜLEÇ VE ŞENAY REYHAN KAŞ'IN HABERİ OLMADAN BU ÖDEMELERİN YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

"Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in yapılan bu ödemelerden haberi olmaması mümkün değildir çünkü ben Reşat Elgin'e 'Bu ödemelerde Halit Güleç'in 'Haberi var mı?' diye sorduğumda, 'Halit Güleç'in haberi olmadan bu ödemelerin yapılması mümkün değil. Ben her akşam yaptığım ödemelerle ilgili dökümanları Halit Güleç'e veriyorum' dedi.

Hatta bana söylediğine göre Halit Güleç'in Reşat Elgin'e, 'Bekir Bilgi'nin parasını ödeyin, bitirin' dediğini söyledi. Aynı şekilde Mali Hizmetler Müdürü'nün haberi olmadan ödeme yapılması mümkün değildir. Ben 2019 yılının Nisan ya da Mayıs ayına kadar Halit Güleç ile hem yüz yüze, hem de telefonla görüştüm. Ben bazen Halit Güleç'in yanına gittiğimde daha doğrusu her zaman Reşat Elgin'i çağırıyordu. Halit Güleç odasında, 'Paramız yok, ödeme yapamıyoruz' diyorlardı ancak ben çıktıktan sonra Reşat Elgin beni arıyordu, 'Sana 50 veya 60 bin çıkartacağız. Sen 30 binin aldıktan sonra geri kalanını bize getireceksin' diyordu. Ben de bunun üzerine kendi adıma ya da Reşat Elgin'in başka şahıslar adına çıkarmak istediği zaman ismi geçen şahısların isimlerini veriyordu. Bana parayı çıkartıyordu. Paranın bir kısmını geri almak için her gittiğimde zorluk çıkarıyordu. Bunun nedeni de paranın bir kısmını geri vermem içindi"

"HALİT GÜLEÇ VE REYHAN KAŞ, TELEFONUNDAKİ PROGRAM ÜZERİNDEN GİREN VE ÇIKAN PARALAR GÖRÜNÜYORDU"

"Halit Güleç'in telefonunda bir program vardı. O program üzerinde belediye giren ve çıkan paralar görünüyordu. Bu program Reyhan Kaş'ta da vardı ancak belediye başkanı Vefa Salman'da olup olmadığını bilmiyorum. Ben bu olaylarda bilerek seçildiğime inanıyorum. Benim bu Halit Güleç ve Reşat Elgin'in organize şekilde beni seçtiklerini düşünüyorum. Ben Reşat Elgin'in benden aldığı paraları bizzat götürüp Halit Güleç'e verdiğine şahit olmadım ancak bana benim geri vermiş olduğum paraları götürüp Halit Güleç'e verdiğini söylüyordu. Ben bu olaylarda kullanıldığımı düşünüyorum. Yasal alacağımı almak için aldığım paralardır. Yasal alacağımı tahsil ettim.

"BELEDİYEDEN 200 BİN TL ALACAĞIM VAR"

"Benim halen belediyeden 200 bin TL alacağım var ancak Reşat Elgin'in bana yaptığı ödemelerin hangi kalemden hangi şirketten ödeme yaptığını ben bilmiyorum. Benim Alphan İnşaat'tan yasal olarak yaptığım iş karşılığında kesilen faturalar 11 milyon 85 bin TL, Kayra Beton'dan 3 milyon 77 TL, Bika Hizmetler'den 2 milyon 898 bin TL, Ata Hizmetler'den 4 milyon 914 TL, Bilgi Hurdacılık'tan 1 milyon 541 TL yasal alacağım vardır ancak 200 bin TL'sini almamış durumdayım. Buna ilişkin belgeleri sunuyorum. Benim bu kadar alacağım olduğu halde ödeme yapılan üçüncü şahısların seçildiğini ve neden bunların adına ödeme yapıldığını Reşat Elgin'e sormak lazım. Ben bu paraların, ödemelerin hangi kalemlerden nasıl yapıldığını bilecek durumda değilim. Ben tamamen yasal alacağımı almak için belediyeye başvurdum. Ödemelerin hangi kalemden nasıl yapıldığını bilmiyorum."

VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

YALOVA BELEDİYESİ'NDEN ŞU ANA KADAR 11 MİLYON 428 BİN 433 TL KAÇIRILMIŞ

İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporda; Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığına dikkat çekildi. Raporda; 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11 milyon 428 bin 433 TL aktarım yapıldığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 17 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; aralarında Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi, ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik; Fidanlar Market'te çalışan ve usulsüz ödeme yapılan Taner Tan, Hakan Çelik, Emrah Gök, Engin Özcan ve Beytullah Baltacı, Efe Tur'da çalışan Sinem Çakalaşma Deniz ile Kartal Özgür Barutçu ve Cem Dindar'ın bulunduğu 17 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında beş kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (Kenan Kıran-Sabah)