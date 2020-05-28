ABD Minneapoli'ten haberleri gelmeye devam ediyor. Korkunç olay dün sosyal medyada büyük tepki yaratmıştı. George Floyd olayı hakkında araştırmalar ve ilgi artmış durumda. ABD polisinin siyahi bir vatandaşı tutuklarken, göz göre göre boğması ve bu görüntülerin sosyal medyaya yansıması, dünyada büyük infial yarattı. Dolandırıcılık şüphesiyle göz altına alınan George Floyd isimli siyahi vatandaş polis tarafından yere yatırılıp üzerine diz ile baskı yapılırken, nefes alamıyorum diye çırpınmaya başladı. İşte George Floyd boğularak öldürülme videosu ve tüm detayları takvim.com.tr'de
KASTEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?
Çevredeki insanların polisi, tutuklunun boğulmak üzere olduğuna dair uyarması da karşılık bulmadı. Floyd'un üzerindeki polis dizini tutuklunun boynundan çekmedi. Birkaç dakika içinde nefesi kesilen Floyd herkesin gözü önünde ve kameralar kayıttayken hayatını kaybetti.
Tutuklanan şüpheli, üzerinden silah çıkmadığı ve saldırgan tavır sergilemediği halde beyaz polisler tarafından yere yatırılıp çok ağır muamele gördü. ABD'de çok büyük infial yaratan bu olay nedeniyle dört polis işten kovuldu ve haklarında cinayet soruşturması açıldı.
Ancak polislerin kovulmasının halkın öfkesini geçiremeyeceği vurgulanıyor. ABD'de güvenlik birimleri, şiddete meyilli olan bazı siyahi grupların ağır saldırılar düzenlemesini bekliyor. Ayrıca pek çok ırkçılık karşıtı grubun, şehirleri kapatacak derecede büyük halk eylemleri planladıkları da duyuluyor. Diğer bir deyişle ABD'de çok ağır halk hareketlerinin yaşanması bekleniyor. Bunun başka ülkelerde de yansımalarının olabileceği beklentisi de bulunuyor.
Covid-19'dan sonra dünya ekonomisini ırkçılık karşıtı topluluk hareketlerinin vurması riski bulunuyor.
ABD'de daha önce beyaz polislerin, siyahi şüphelilere orantısız güç uygulaması, silahsız şüphelileri vurarak öldürmesi gibi olaylar, çok ağır tepkilere neden olmuştu. Ülkede beyaz polislerin, ırkçı duygularla siyahi vatandaşlara kasten işkence uyguladığına dair ağır tartışmalar yaşanıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle tarihin en ağır işsizlik ve ekonomik kriz sorunu ile yüzleşen ABD'de bir halk ayaklanmasının çok kanlı olabileceği endişesi de yaşanıyor.
PROTESTOCULAR POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ
ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli bir vatandaş, dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından boğularak öldürüldü. Polisin boğazına dizini bastırarak canına kıydığı şahıs tüm eyalette protestoların başlamasına neden oldu. Binlerce kişi caddelere çıkıp polislerin tutuklanması için gösterileri yaptı. Gösterilerde şiddetin dozajı gittikçe artarken çoğunlukla siyahi olan protestocular polisle çatışmaya girdi.
TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, polisin diziyle boğazına bastırması sonucu boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında ilk kez konuştu. Trump, yaptığı açıklamada, "Çok, çok üzücü bir olay. Olayla ilgili rapor yarın bana ulaşacak" dedi.
4 POLİS KOVULDU
Gece geç saatlere kadar devam eden protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd'un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, ''Bu doğru bir karar'' ifadesini kullandı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlattı.