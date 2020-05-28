ABD'de daha önce beyaz polislerin, siyahi şüphelilere orantısız güç uygulaması, silahsız şüphelileri vurarak öldürmesi gibi olaylar, çok ağır tepkilere neden olmuştu. Ülkede beyaz polislerin, ırkçı duygularla siyahi vatandaşlara kasten işkence uyguladığına dair ağır tartışmalar yaşanıyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle tarihin en ağır işsizlik ve ekonomik kriz sorunu ile yüzleşen ABD'de bir halk ayaklanmasının çok kanlı olabileceği endişesi de yaşanıyor.



PROTESTOCULAR POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİ

ABD'nin Minneapolis eyaletinde George Floyd isimli bir vatandaş, dolandırıcılık şüphesiyle polis tarafından boğularak öldürüldü. Polisin boğazına dizini bastırarak canına kıydığı şahıs tüm eyalette protestoların başlamasına neden oldu. Binlerce kişi caddelere çıkıp polislerin tutuklanması için gösterileri yaptı. Gösterilerde şiddetin dozajı gittikçe artarken çoğunlukla siyahi olan protestocular polisle çatışmaya girdi.