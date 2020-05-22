MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başka partilere milletvekili transferinin önüne geçilmesi için Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu'nun değişmesini talep etti. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı,"Hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız." dedi. Bu düzenleme hayata geçirilirse Deva Partisi ile Gelecek Partisi olası erken seçime giremeyecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olası bir erken seçime katılmaları için Gelecek ve DEVA partilerine milletvekili desteği vereceklerini açıklamıştı.

'Demokrası ayıbı' olarak nitelendirilen açıklama sonrası değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyasal Partiler ve Seçim Kanunu'nun değiştirilmesi için çağrı yaptı.

AK PARTİ VE MHP ANLAŞTI

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı'nın Bahçeli'nin çağrısı sonrası Ankara'yı hareketlendiren bir açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bostancı, şu ifadeleri kullandı:

Halkın tayin ettiği Milletvekillerinin temsil ettiği siyasi iradenin çeşitli oyunlarla; ahlaka, demokrasiye aykırı şekilde değiştirilmesine, pazara çıkartılmasına imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Tekemmül ettiğinde diğer partiler ve kamuoyu ile paylaşacağız.





AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı bu düzenlemenin gerçekleşmesi durumunda CHP'nin milletvekili vereceği konuşulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ile Ali Babacan'ın Deva Partisi seçime giremeyecek.

