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    • 28.05.2020 10:41
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    Son dakika: Ege Ordu Komutanı’nın emir subayı 'den gözaltına alındı

    Son dakika haberleri... ’nün sözde Yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında halen Ege Ordusu Komutanı emir subaylığı görevini yürüten muvazzaf binbaşı F.Ö. hakkında verilen talimat gereği Tem Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda yeni bir gelişme yaşandı.

    ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'yla koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucunda hâlihazırda Ege Ordu Komutanlığı makamı Emir Subaylığı görevini ifa eden muvazzaf Binbaşı F.Ö. Tem Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındı.

    FETÖ'NÜN TSK MAHREM İMAMI İLE İRTİBAT
    Cumhuriyet Savıcı Can Tuncay'ın yürüttüğü operasyonda, Binbaşı F.Ö.'nün halen 'Silahlı Terör Örgütü Yöneticisi Olma' suçundan aranmakta olan ve sözde yapılanmasında mahrem imam olarak görev yapmış L.Ç. ile irtibatı bulunduğu öğrenildi.

    Ayrıca kendisiyle büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağlandığı tespit edildi. Şüpheli İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

    NAZİF KARAMAN-SABAH

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