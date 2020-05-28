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    • 28.05.2020 22:23
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    büyüdüğü ’nden çocukluk fotoğrafını paylaştı

    , ’lilerin çirkin iftira ve saldırılarına cevap niteliğinden paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak’ın büyüdüğü köydeki çocukluk fotoğrafını paylaşması adeta sülalesi devletten geçinen CHP sözcüsü ’ın “sosyete damat” sözleriyle Bakan Albayrak’ı hedef almasına cevap niteliğinde oldu. Soyal medya kullanıcıları bu paylaşımın ardından “Faik Bey sen de büyüdüğün köşkün fotosunu at hadi bakalım” sözleriyle CHP’li Öztrak’a tepki gösterdi.

    Bakan Albayrak’tan anlamlı paylaşım!

    , 'lilerin çirkin iftira ve saldırılarına cevap niteliğinden paylaşımda bulundu.

    Dün katıldığı TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Albayrak her fırsatta liyakattan dem vuran CHP'lilerin skandal iftiralarına cevap vermişti.

    Bakan Albayrak, İMF hayranı Öztrak'ın "sosyete damat" sözlerine tepki göstererek, "Köyden gelip yokluk içinde 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, 7 sülalesi devlettin her imkanından yetişen mi?" ifadelerini kullanmıştı.

    BÜYÜDÜĞÜ KÖYDEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün de büyüdüğü 'un 'nden küçüklük fotoğrafını paylaştı. Albayrak'ın "Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy" ifadeleriyle yaptığı paylaşım 7 sülalesi devletten geçinen CHP'li 'a adeta tokat gibi cevap oldu.

    "SEN DE BÜYÜDÜĞÜN KÖŞKÜN FOTOĞRAFINI AT"
    Soyal medya kullanıcılar bu paylaşımın ardından "Faik Bey sen de büyüdüğün köşkün fotosunu at hadi bakalım" sözleriyle CHP'li Öztrak'a tepki gösterdi.

    İşte Öztrak'a gösterilen tepkilerden bazıları:

    TAKVİM.COM.TR

    Haberler Güncel Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak büyüdüğü Yenice Köyü’nden çocukluk fotoğrafını paylaştı
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