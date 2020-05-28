Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CHP'lilerin çirkin iftira ve saldırılarına cevap niteliğinden paylaşımda bulundu.

Dün katıldığı TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Albayrak her fırsatta liyakattan dem vuran CHP'lilerin skandal iftiralarına cevap vermişti.

Bakan Albayrak, İMF hayranı Öztrak'ın "sosyete damat" sözlerine tepki göstererek, "Köyden gelip yokluk içinde 2 evladını okutan babanın oğlu olarak ben mi sosyeteyim, 7 sülalesi devlettin her imkanından yetişen mi?" ifadelerini kullanmıştı.

BÜYÜDÜĞÜ KÖYDEN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün de büyüdüğü Trabzon'un Yenice Köyü'nden küçüklük fotoğrafını paylaştı. Albayrak'ın "Yenice köyü, Trabzon 1983... Hamdolsun... #BüyüdüğümKöy" ifadeleriyle yaptığı paylaşım 7 sülalesi devletten geçinen CHP'li Faik Öztrak'a adeta tokat gibi cevap oldu.

"SEN DE BÜYÜDÜĞÜN KÖŞKÜN FOTOĞRAFINI AT"

Soyal medya kullanıcılar bu paylaşımın ardından "Faik Bey sen de büyüdüğün köşkün fotosunu at hadi bakalım" sözleriyle CHP'li Öztrak'a tepki gösterdi.

İşte Öztrak'a gösterilen tepkilerden bazıları:

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