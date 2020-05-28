Başkan Erdoğan Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağını duyurdu! Yunan medyası çıldırdı

Fatih Sultan Mehmet Han komutasındaki Osmanlı Ordusu, 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul'u kuşattı. İstanbul'un 53 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453 tarihinde fethedildi. İlk Cuma namazı ise 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da kılındı. Namazı, Fatih Sultan Mehmed'ın hocası Akşemseddin Hazretleri kıldırdı. Hurbe de Akşemseddin Hazretleri tarafından Fatih Sultan Mehmet adına okundu.
Başkan Erdoğan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönemi ile ilgili "Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan medyasını çıldırttı. "Erdoğan meydan okuyor, İstanbul'un düşüşünü kutlamak için dua edilecek", "Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma..." cümlelerinin Yunanlılar tarafından kullanıldığını ifade edildi. Ayrıca Ayasofya'daki Fetih Suresi'nin okunmasına tepki olarak Yunan medyasında, "Helenizm'e karşı büyük bir meydan okuma" cümleleri yer verildi.