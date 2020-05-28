Başkan Erdoğan Ayasofya’da Fetih Suresi okunacağını duyurdu! Yunan medyası çıldırdı

Başkan Erdoğan İstanbul'un fethinin 567. yıl dönemi ile ilgili "Yarın İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok güzel programlara eşlik edeceğiz. Önce Sancaktepe'de Prof. Dr. Feriha Öz Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Akşam saatlerinde Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yarışmaları gerçekleştirilecek. Ayasofya'da Fetih süresi okunacak ve dualar edilecek. Milletimizin fetih sevincini bu programlarla hep birlikte yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere gazilerimizi, şehitlerimizi, kahramanlarımızı hürmetle yadediyoruz." ifadelerini kullandı.