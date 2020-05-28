At yarışları başladı mı? At yarışları başlama tarihi...

At yarışları 20 Mart'tan bu yana oynanmıyor. Corona virüs vakalarının azalmasıyla birlikte normal yaşama geçiş de kademe kademe olarak yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig başlangıç tarihini açıkladı. Bu gelişme üzerine at yarışları başlama tarihi de arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. At yarışları başladı mı? İşte merak edilen bilgiler…
AT YARIŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
At yarışlarının haziranda başlaması planlanıyor. At yarışlarının başlayacağı tarihin bugünkü kabine toplantısında belli olacağı öngörülüyor. Basketbol ve voleybolda liglerin önümüzdeki hafta açıklanacak karar ile tescil edilmesi gündemde.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
28 Mayıs Perşembe günü yani bugün kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçecek ve açıklama yapacak. Toplantının saat 19.00 civarında sona ermesi ve açıklamanın gelmesi bekleniyor.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması;
TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:
Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020
TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 12 Haziran'da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü', karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik 'öneri' niteliği taşıyor.