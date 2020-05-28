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    • 28.05.2020 22:59
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    Algı operasyonları ellerinde patladı: binasının kapısını ateşe veren kişi şüphelisi çıktı

    'ın Cizre ilçesinde () İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, /'nın 2016'da gerçekleştirdiği çukur-barikat eylemlerine katılması nedeniyle ", Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığı belirlendi.

    Algı operasyonu ellerinde patladı!

    'ın Cizre ilçesinde () İlçe Başkanlığı binasının kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı hakkında, /'nın 2016'da gerçekleştirdiği çukur-barikat eylemlerine katılması nedeniyle "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla soruşturma açıldığı belirlendi.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, HDP Cizre İlçe Başkanlığı binasının giriş kapısını ateşe verdiği iddiasıyla gözaltına alınan M.B. hakkında daha önce yürütülen soruşturmalara ilişkin detaylar ortaya çıktı.



    2016'DA HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMIŞ
    2016'da PKK/KCK terör örgütünün çıkardığı, kamuoyunda çukur eylemleri olarak bilinen olaylara katılması nedeniyle "Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma" suçundan şüpheli sıfatıyla M.B. hakkında soruşturma açıldığı belirlendi.

    PKK/KCK'NIN GENÇLİK YAPILANMASI İÇİN ÇALIŞMIŞ
    Zanlı M.B'nin ayrıca öğrencilik yıllarında silahlı terör örgütü PKK/KCK güdümünde faaliyet gösteren gençlik yapılanması içinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadesinin bulunduğu da tespit edildi.

    Bir ay önce Şırnak Devlet Hastanesinde "sözleşmeli hemşire" olarak göreve başladığı, ancak 'nin, 29 Kasım 2019 tarihli kararıyla Devlet Memurları Kanununda göreve atanma şartlarından olan "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak" hükmünü iptal etmesi nedeniyle güvenlik soruşturmasının yapılamadığı anlaşılan şüpheli M.B'nin, tehdit ve hakaret suçlarından çeşitli tarihlerde hakkında adli işlem yapıldığı da belirlendi.

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