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    • 27.05.2020 15:08
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    : 'de 'lı istlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

    haberi... Valilikten yapılan açıklamada, 'de 'lı istlere yönelik operasyonda uzun namlulu silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildiği bilgisine yer verildi.

    Valilik açıkladı: Hepsi ele geçirildi

    Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince / bölücü örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

    Bu kapsamda, 23 Mayıs'ta il merkezine bağlı Kırıkdağ köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 sığınağın tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Terör örgütü tarafından daha önceden kullanıldığı ve 2020 yılı ilkbahar-yaz döneminde kullanılacağı değerlendirilen 2 sığınak içerisinde yapılan aramada 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar, 5 roketatar mühimmatı, 3 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 283 doçka mühimmatı, 178 uçaksavar mühimmatı ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

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