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    • 27.05.2020 23:52
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan paylaşımı

    Son dakika haberi...Başkan Erdoğan 'a ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan 27 Mayıs paylaşımı

    Son dakika haberi...Başkan Erdoğan 'a ilişkin paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan paylaşımında, "60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamarı şu şekilde:

    60 yıl önce demokrasi tarihimize çalınan kara lekeyi, millî iradeye vurulan 27 Mayıs darbesini, Türkiye için mücadele eden demokrasi kahramanlarını haksız şekilde idam eden zihniyetin bu ülkeye karşı yaptığı en büyük kötülük olarak hatırlayacağız.

    Aslında Gazi Mustafa Kemal'in "muasır medeniyetlerin üzerine çıkma" hedefine de ihanet anlamına gelen bu darbeyi gerçekleştiren zihniyetin, bugün maalesef halen kalıntılarına rastlamaktayız.

    Bugün halen bu zihniyet milletin bizatihi kendisini aşağılayan; demokrasimizi ve bağımsızlığımızı darbeyle tehdit eden; yalanlarla, iftiralarla bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmeyi amaçlayan bir yapıda, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışmaktadır.

    Detaylar gelecek...

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