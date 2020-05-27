Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesinin hemen ardından Mart ayında pek çok yer gibi düğün salonlarının da faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Normalleşme planıyla ilgili yapılan çeşitli açıklamaların ardından gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler hangi tarihte serbest olacak? İşte merak edilen detaylar...
DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, her şey yolunda gider tedbirlere uyulursa 11 Temmuz'dan sonra düğün gibi toplu organizasyonların yapılabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi profesör doktor Seçil Özkan, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN UMUTLANDIRAN TARİH 11 TEMMUZ
Evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 temmuzdan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı" dedi.
HER ŞEY SALGININ SERİYLE İLGİLİ
Prof. Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir" diye konuştu.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,hamam, sauna,
kaplıca,
Masaj salonu,
SPA
ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.