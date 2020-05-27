Türkiye'de koronavirüs salgının görülmesinin hemen ardından Mart ayında pek çok yer gibi düğün salonlarının da faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Normalleşme planıyla ilgili yapılan çeşitli açıklamaların ardından gözler evlilik için gün sayan gençler tarafından düğün salonlarının açılış tarihine çevrildi. Peki, düğün salonları ne zaman açılacak? Düğünler hangi tarihte serbest olacak? İşte merak edilen detaylar...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Evlilik için gün sayan gençlerin yanıt aradığı düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Düğün salonlarının bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde düğün salonları hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan, her şey yolunda gider tedbirlere uyulursa 11 Temmuz'dan sonra düğün gibi toplu organizasyonların yapılabileceğini söyledi.