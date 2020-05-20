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    • 20.05.2020 11:40
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    : ’deki Karayolunda 12’nci Türk-Rus icra edildi

    haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ’deki Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12’nci Türk-Rus icra edildi.

    M4 Karayolunda 12’nci devriye
    -Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; 'deki Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus icra edildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada "TR-RF Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 12'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Güncel Son dakika: İdlib’deki M4 Karayolunda 12’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
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