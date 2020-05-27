Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı sokağa çıkma cezası ne kadar?

Hafta sonu ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yasağın bitmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş artık Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki sokağa çıkma cezası ne kadar? Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda normalleşme takvimi ele alınacak ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar verilecek.