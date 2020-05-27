Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü, 20 yaş altı sokağa çıkma cezası ne kadar?

Hafta sonu ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu yasağın bitmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş artık Sokağa çıkma yasağı kalktı mı sorusunun yanıtını aramaya başladı. Özellikle evden çıkamayan 65 yaş üstü, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki sokağa çıkma cezası ne kadar? Bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda normalleşme takvimi ele alınacak ve sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli kararlar verilecek.
0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-14 yaş grubu bugün (27 Mayıs Çarşamba) saat 11.00 – 15.00 aralığında sokağa çıkabilecek. Çocukların maske takıp sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekecek.
15-20 yaş arası ise 29 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arasında dışarı çıkabilecekler.
30-31 MAYIS TARİHLERİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Kabine toplantısının ardından bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Perşembe günü kabine toplantısı öğleden sonra başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın başkanlık edeceği toplantının 15.00-15.30 'da başlaması bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?
Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesi gereğince korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlalden ise 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanmaktadır.
NORMALLEŞME TAKVİMİ HAKKINDA
İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başladı.
İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi başlayacak.
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.
YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran'da sona erecek.