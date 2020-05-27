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    • 27.05.2020 10:44
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    : Valiliği'nden o iddialara ilişkin açıklama geldi

    haberi... Valiliği, kentteki yeni tip virüs (Kovid-19) süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verildiğini bildirdi. , "Maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir" dedi.

    Valilikten o iddialara yanıt

    Valilikten yapılan açıklamada, salgın süreciyle bazı haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
    "Son zamanlarda ilimizde pandemi süreciyle ilgili yapılan haber ve paylaşımlarda kaynağı belli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen vaka sayılarına yer verilmektedir. Söz konusu haber ve paylaşımların devam etmesi halinde bu haber ve paylaşımları yapan kişi ve kurumlar halkında vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeleri nedeniyle adli ve idari işlem uygulanacaktır."



    "TOPLAM SURİYELİ VAKA SAYISI 3 KİŞİ"
    Öte yandan de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla konu hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

    Gül, Twitter hesabından kendisine ulaşarak, vakaların kentteki Suriyelilerden kaynaklandığı iddiasında bulunan bir kişiye verdiği yanıtta, "Sizleri tenzih ediyorum ama maalesef bazı art niyetli kişiler toplumumuzda oluşan birlik beraberlik duygusunu zayıflatmak için çeşitli meseleleri provoke etmek istiyorlar. Bu konuda sizlere de yanlış bilgi verilmiş olabilir. İlimizde toplam Suriyeli vaka sayısı 3 kişidir." ifadesini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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