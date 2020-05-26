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SON DAKİKA: Vaka sayısı İstanbul'la yarışıyor! Gaziantep'te rehavet alarmı

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelenin devam ettiği Gaziantep'te alınan tüm tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen vaka sayısı hızla artıyor. Artışa rehavetin neden olduğu belirtilirken, il genelinde son 24 saatte 56 yeni vaka tespit edildi. Bu artış Gaziantep'in İstanbul'dan sonra en yüksek vaka artışı olan ikinci il olmasına neden oldu.

26.05.2020 08:17 - Son Güncelleme: 26.05.2020 08:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





