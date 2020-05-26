SON DAKİKA: Vaka sayısı İstanbul'la yarışıyor! Gaziantep'te rehavet alarmı
Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadelenin devam ettiği Gaziantep'te alınan tüm tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen vaka sayısı hızla artıyor. Artışa rehavetin neden olduğu belirtilirken, il genelinde son 24 saatte 56 yeni vaka tespit edildi. Bu artış Gaziantep'in İstanbul'dan sonra en yüksek vaka artışı olan ikinci il olmasına neden oldu.
26.05.2020 08:17
- Son Güncelleme: 26.05.2020 08:17
Türkiye genelinde corona virüs vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise corona yakalananların sayısı artıyor.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde kentte 56 kişide daha corona virüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti.
Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi. Kentte bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
VALİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI
Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor.
Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.