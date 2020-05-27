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    • 27.05.2020 10:21
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    ? Üyesi tarih verdi!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip nedeniyle düğün salonları kapatılmıştı. Vakaların azalmasıyla birlikte adım adım normalleşme sürecine girilirken evlilik planı yapanların en büyük merakı düğün salonlarının ne zaman açılacağı oldu. Peki ? Üyesinden çarpıcı açıklama

    Düğün salonları ne zaman açılacak?

    Sağlık Bakanlığı Üyesi profesör doktor , katıldığı bir televizyon programında 'deki normalleşme adımlarıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

    EVLENECEK ÇİFTLER İÇİN UMUTLANDIRAN TARİH 11 TEMMUZ
    Evlenecek çiftlerin merakla beklediği "Düğün sezonu ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt veren Özkan, "Normalleşme takviminin 8. haftası yani 11 temmuzdan sonra da bu tür toplu düğün organizasyonları yapılabilir. Bunlar yapılırken de maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Ancak bu söylemlerimin hepsi rakamlara bağlı" dedi.

    HER ŞEY SALGININ SERİYLE İLGİLİ
    Prof. Seçil Özkan, "Bilim Kurulu'nda temel olarak şunu konuştuk. Bilimsel yayınlara dayalı olarak ilk normalleşme adımlarının ardından adım adım neler açılabilir onu konuştuk. Ancak bu söyleyeceklerim salgın seyrinin aşağı yönlü hareketiyle mümkün. Her şey yolunda gider ve salgın eğrisi aşağı yönlü giderse normalleşme takviminin başladığı tarihten itibaren ilk 4 hafta sonunda 50 kişilik organizasyonlar yapılabilir" diye konuştu.

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