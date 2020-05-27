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    Son dakika: Bahçeli'den Demokrasi ve 'nın açılışında önemli açıklamalar

    Son dakika haberine göre, Başkan 'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve ' adıyla halka açılıyor.

    AHaber CANLI YAYIN



    Başkan 'ın katılımıyla merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada, 27 Mayıs 1960 darbesinın 60. yılında 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' adıyla halka açılıyor.

    Demokrasi ve 'ndaki kongre merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kabine üyeleri, kuvvet komutanları, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve davetliler katıldı.

    Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulunacak.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Demokrasi Ve Özgürlükler Adası açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

    Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı değildir. Burası aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, alacakaranlık bir devrin hukuk kisvesiyle demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeridir.

    Cepheleşerek sonuç alamayacağımız görülmelidir. Çatışmanın ve çekişmenin sonu olmadığı bilinmelidir.

    27 Mayıs'ın 60. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir.

    Burada sadece 1950-60 dönemi yargılanmamış, irade ve egemenliğin yegane sahibi aziz milletimizin takdir ve tercihleri de hazin şekilde sorguya çekilmiştir.

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