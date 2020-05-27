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    • 27.05.2020 15:32
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    Başkan Erdoğan ve lideri Bahçeli aylar sonra ilk kez yanyana!

    Tarihe kara bir leke olarak kaydedilen 1960 darbesinin ardından dönemin Başbakanı , ve ’ın idamına kara verilen Yassıada, 5 yıllık çalışmalar sonunda bugün Demokrasi ve adıyla Başkan ve Genel Başkanı tarafından hizmete açılacak. Koronavirüs nedeniyle uzun süredir bir araya gelemeyen iki isim aylar sonra ilk kez Yassıada için yanyana geldi.

    Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Yassıada, Başbakan , ve 'ın idam kararını verdiği yer olarak hafızalara kazındı.

    TEMELİ 2015'TE ATILDI
    Kültür ve Turizm Bakanlığı, , GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Menderes ve arkadaşlarının yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.

    KARANLIK DÖNEME IŞIK TUTACAK
    Adı, 2013 yılında Demokrasi ve olarak değiştirilen Yassıada, darbe döneminin karanlığına ışık tutacak merkez haline geldi. Çehresi son 5 yılda değişen 103 bin 750 metrekarelik alana sahip ada, demokrasiye vurulan darbenin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı tarafından halkın hizmetine açılacak. Törene Genel Başkanı , kabine üyeleri ve askeri yetkililerin de katılması bekleniyor.

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