15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? 15-20 yaş arası gençler ne zaman dışarı çıkabilir? 14 yaşın altındaki çocuklara verilen sokağa çıkma izninin ardından gözler 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman sorusuna çevrildi. Gençler sokağa yeniden ne zaman dönebileceğini merak ediyor. Haftanın belirli günlerinde ve belirli saatleri için verilen sokağa çıkma izinlerinden milyonlarca genç faydalanmak istiyor. Peki, 15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? İşte yanıtı…
15-20 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?
15-20 yaş grubu için ilk uygulama 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. 15 - 20 yaş bu hafta da 29 Mayıs Cuma günü dışarı çıkacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.
0 - 14 YAŞ DOYASIYA EĞLENDİ
Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar, bugün de saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Ankara'da da izinden faydalanan minikler, aileleri ile birlikte parklara giderek hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı.
Korona virüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesine ilişkin "Normalleşme Planı" çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki kişiler için belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu çerçevede, geçen hafta 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar için aynı izin bu hafta da devam etti. 0-14 yaş grubu çocuklar, saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Bugün saat 11.00-15.00 arasında üçüncü kez sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti. Evde kaldıkları bir haftanın ardından bugün de sokağa çıkan minikler; hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı ve doyasıya eğlendi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?
Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
İKİNCİ NORMALLEŞME TAKVİMİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme döneminin artık başladığını ve tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hayata geçireceklerini belirten Karaismailoğlu, yeni dönemdeki seferlere dair şu bilgileri verdi:
"Covid-19 tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılıyor. İlk yüksek hızlı trenimizi sabah İstanbul'a uğurlayacağız. Trenimiz yarı kapasiteyle çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek."
İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başladı.
İkinci normalleşme takvimi: 27 Mayıs ikinci normalleşme takvimi başlayacak.
İşte normalleşme takvimi:
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak.
Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs'ta yeniden açılacak. Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.
29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.
YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran'da sona erecek.