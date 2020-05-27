15-20 yaş arası sokağa çıkma izni ne zaman? 15-20 yaş arası gençler ne zaman dışarı çıkabilir?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Mayıs ayı boyunca sokağa çıkma yasağının uygulanmaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlandırmaların kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri genel olarak mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayarak yapıyoruz" dedi. Ancak sokağa çıkma yasağının ne zaman tamamen sona ereceğiyle ilgili bir ifade kullanmadı.

0 - 14 YAŞ DOYASIYA EĞLENDİ

Normalleşme planı çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar, bugün de saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Ankara'da da izinden faydalanan minikler, aileleri ile birlikte parklara giderek hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı.

Korona virüs (COVID-19) tedbirlerinin esnetilmesine ilişkin "Normalleşme Planı" çerçevesinde 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere üç farklı yaş grubundaki kişiler için belirli tarih ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Bu çerçevede, geçen hafta 20 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 arasında sokağa çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar için aynı izin bu hafta da devam etti. 0-14 yaş grubu çocuklar, saat 11.00 itibariyle dört saat süreyle sokağa çıktı. Bugün saat 11.00-15.00 arasında üçüncü kez sokağa çıkan 0-14 yaş arası çocuklar, aileleri ile birlikte parklara akın etti. Evde kaldıkları bir haftanın ardından bugün de sokağa çıkan minikler; hava aldı, bisiklet sürdü, top oynadı ve doyasıya eğlendi.