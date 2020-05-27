Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı: Yassıada’yı tarihe gömdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün açılışını yaptığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerine yer verdi.
Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 27, 2020
Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır. pic.twitter.com/6Nta4SbsYt
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerine yer verdi.