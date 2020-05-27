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    • 27.05.2020 21:58
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası paylaşımı: Yassıada’yı tarihe gömdük

    Son dakika haberine göre, Başkan bugün açılışını yaptığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili hesapları üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan: Yassıada’yı tarihe gömdük
    Başkan bugün açılışını yaptığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası ile ilgili hesapları üzerinden bir paylaşımda bulundu.



    Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Üzerinde durduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı tarihe gömüp burayı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Demokrasi ve Özgürlükler Adası, Türkiye'nin 60 yıllık demokrasi mücadelesi yanında, gelecekteki hedeflerinin de sembolü olacaktır." ifadelerine yer verdi.




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