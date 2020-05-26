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    • 27.05.2020 06:57
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    Son dakika: Bilim insanlarından yeni araştırma! hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer koronavirüs...

    İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip hakkında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Dünya genelinde 5 buçuk milyonu aşkın kişiye bulaşan koronavirüs hakkında Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, koronavirüse karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmeyebileceği ortaya çıktı. Bu araştırma, Kovid-19'a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İşte detaylar...

    Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular raporlaştırıldı. Rapora göre; koronavirüse karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmediği belirtildi.

    Rapor, Kovid-19'a yakalanmış kişilerin, elde edilen bağışıklık sayesinde bir daha bu virüse yakalanamayacağı tezini çürütüyor. Yine bu rapor, dünyada bir çok hükümetin, Kovid-19'u geçirenlerin bir daha bu virüsle ilgili tehdide muhatap olmayacağı düşüncesini de boşa çıkartıyor.

    Araştırma sonucuna, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular üç ila 6 ay süreyle karşılaştırılarak ulaşıldı.

    ANTİKORLAR UZUN SÜRE DAYANMIYOR
    Buna göre, bu virüslere koruyucu bağışıklığın 6 ay süre sonunda kalmadığı gözlendi ve bu tür virüslere karşı oluşan antikorların uzun süre dayanamayacağı sonucuna varıldı.

    Araştırma sonucuna göre, koronavirüs türlerinden birisi olan ve mevsimsel olarak görüldüğü düşünülen "SARS-CoV-2" virüsünün tekrar ortaya çıkması da gündeme gelebilir.

    Yine araştırmaya göre koronavirüslerin dört türü de biyolojik olarak birbirinden farklı ve çok az ortak özelliklere sahip. Bu araştırma, Kovid-19'a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bilim insanlarından yeni araştırma! Koronavirüs hakkında tüm bildiklerinizi unutun! Meğer koronavirüs...
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