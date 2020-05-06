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    Son dakika: Abdullah Gül ve 'nun danışmanlığını yapan eski büyükelçi 'a 'den verilen hapis cezası onandı

    Son dakika haberi... Yargıtay 16. , 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ve 'nun danışmanlığını yapan eski büyükelçi 'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

    FETÖ'den verilen hapis cezası onandı

    Yargıtay 16. , 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dış politika başdanışmanlığını yapan eski büyükelçi 'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

    Ankara 29. , Gürcan Balık hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () üye olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

    Davayla ilgili istinaf başvurusu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesince esastan reddedildi.

    verilen kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

    Daire, Gürcan Balık hakkındaki hapis cezasını onadı. Gerekçede, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiğinin belirlendiği, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandığı kaydedildi.

    Gerekçede, sanık hakkında eylemlerin doğru nitelendirildiği, kanunda öngörülen suç tipine uyduğu da belirtildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığını yapan eski büyükelçi Gürcan Balık'a FETÖ'den verilen hapis cezası onandı
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