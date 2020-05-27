Askeri kuvvetlerin salgın sırasında desteğinden övgüyle bahseden Şi, pandeminin küresel manzaranın yanı sıra Çin'in güvenlik ve gelişimi üzerinde de derin bir etki yarattığını söyledi.

Şi, ordunun en kötü senaryolar hakkında düşünmesi, askeri eğitimi ve savaş teyakkuzu halini artırması, her türlü karmaşık durumla hızlı ve etkili bir şekilde başa çıkması, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruması yönünde talimat verdi.