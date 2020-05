Açıkalın, "ağız hijyenine uymamanın sadece bu tip bulaşıcı hastalıklardan değil, ağız içi kanserlerin, gırtlak kanserinin bile hazırlayıcı nedenleri arasında olduğunu, birçok hastalığa davetiye çıkardığını ifade ediyorum.Ve yine bu hijyen kurallarının (diş fırçalamak, diş ipi kullanmak, bol su içmek, el yıkamak vs.) dönemsel olmadığını her zaman dikkat etmemiz gereken kurallar olduğunu hatırlatıyorum. Koronavirüs ve benzeri salgın dönemlerinde (kuş gribi, domuz gribi vs.) ek olarak gargara kullanımını tavsiye ediyorum." açıklamasında bulundu.