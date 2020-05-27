AĞIZ GARGARASI VİRÜSÜN ETKİNLİĞİNİ AZALTIYOR

İngiltere'de bulunan Cardiff Üniversitesinden bilim insanlarının yaptığı son çalışma ağız gargarasının insan hücrelerini enfekte etmeden önce corona virüsü etkisiz hale getirerek Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini ortaya çıkardı. Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinden KBB Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Murat Açıkalın: "Gargaralar ve ağız yıkama solüsyonları, KBB hekimi olarak bizlerin hasta koruma ve tedavisinde çok sık kullandığımız, içeriğinde Klorheksidin, benzidamin, povidin iyot, hidrojen peroksit, setilpiridinyum gibi ana maddeler ve bu ana maddelerin etkinliğini arttıran yardımcı maddelerden oluşturulmuş ilaçlardır. Bademcik iltihaplarında, farenjit-boğaz iltihaplarında, ağız kokusunda, diş eti rahatsızlıklarında, aft vb. birçok hastalığın gerek önlenmesinde gerekse tedavisinde gargaraları kullanmaktayız. Hali hazırda yapılan çalışmalarda gargaraların zarflı virüslerin etkinliğini azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Hastalarımızdan da bu etkinliğe dayanarak tedavi ettiğimiz hastalar olmaktadır. Ancak corona virüs ile ilgili direkt bir veri elimizde şu an için mevcut değil. Koronavirüsü öldürüyor gibi iddialı bir cümle yerine, diğer zarflı virüslerde yaptığı gibi virüsün dışındaki lipit tabakayı tahrip ederek virüsün etkinliğini azalttığını düşünmekteyiz." dedi.