7. Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde kılınabilecek.

8. Öğlen ikindi cemaatle kılınacak diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.