Provokatörler İzmir'de ortaya çıktı. Bazı camilerden şarkı çalındı. Olaya tepki yağdı. Almanya'da Başbakan Angela Merkel dahil Federal Meclisi dijital saldırılara karşı koruyan Türk İsmet Koyun, durum ile açıklamalarda bulundu.
Son dönemlerde gündemde olan İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden şarkı çalınmasının bir data çalma olayı olduğunu ifade eden Koyun, "İzmir'deki camilerimizde maalesef yapılan kötü niyetli saldırı data çalma olayının ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bunun gerçekten sosyal patlamalara neden olabilecek sonuçları olabilir. Bu sadece bizim ufak bir pencereden gördüğümüz bir olay. Bir ülke kendi datalarına sahip olamaz ise her zaman söylüyorum, uçakları bile kalkamaz, trafiği sistemleri kilitlenir, banka sistemleri kilitlenir. Data koruma olayı bana göre bir devlet politikası olması lazım" dedi.
'TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYORUZ'
Dünyada 30 milyon insanın kendilerine ait güvenlik sistemleri ile korunduğunu ve Türkiye'yi temsil ettiklerini belirten Koyun, "Bu bizim çok güçlü olduğumuz, yıllardır üzerinde yatırım yaptığımız bir alan. Tabi biz Türk olarak Almanya'da böyle bir şeyi başarmış olmanın vermiş olduğu bir mutlulukla birlikte sorumlulukları da var. Türkiye'yi temsil ediyoruz" dedi.