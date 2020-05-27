



Son dönemlerde gündemde olan İzmir'de bazı camilerin hoparlörlerinden şarkı çalınmasının bir data çalma olayı olduğunu ifade eden Koyun, "İzmir'deki camilerimizde maalesef yapılan kötü niyetli saldırı data çalma olayının ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bunun gerçekten sosyal patlamalara neden olabilecek sonuçları olabilir. Bu sadece bizim ufak bir pencereden gördüğümüz bir olay. Bir ülke kendi datalarına sahip olamaz ise her zaman söylüyorum, uçakları bile kalkamaz, trafiği sistemleri kilitlenir, banka sistemleri kilitlenir. Data koruma olayı bana göre bir devlet politikası olması lazım" dedi.