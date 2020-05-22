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    • 22.05.2020 15:16
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    Son dakika: 'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! tutuklandı

    Son dakika haberleri... 'de, merkezi sistemin frekansına girilerek camiden korsan müzik yayını yapılan anları hesabında paylaşınca gözaltına alınan CHP eski İl Başkan Yardımcısı , 'dini değerleri aşağılama' suçundan sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    'de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı "Çav Bella"yı çaldı.

    Eski CHP İl başkan yardımcısı o anları hesabından paylaştı. Müftülüğün suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı provokatörlerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

    TUTUKLANDI
    İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir, tutuklandı.

    Haberler Güncel Son dakika: İzmir'deki 'camide müzik' skandalıyla ilgili flaş gelişme! Banu Özdemir tutuklandı
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