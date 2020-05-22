İzmir'de Ramazan ayında camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı "Çav Bella"yı çaldı.

Eski CHP İl başkan yardımcısı Banu Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Müftülüğün suç duyurusunda bulunmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı provokatörlerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.

TUTUKLANDI

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan CHP İzmir eski il başkan yardımcısı Banu Özdemir, tutuklandı.