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    • 26.05.2020 09:29
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    Son dakika: Çad'a tıbbi malzemesi gönderdi

    Son dakika haberi... 'nin yeni tip virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Afrika ülkesi Çad'a malzemelerini taşıyan uçak, Ankara'dan hareket etti. Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

    Türkiye Çad'a tıbbi yardım malzemesi gönderdi

    Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla nca hazırlanan tıbbi malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan ait A400M tipi kargo uçağına yüklendi.

    Tıbbi malzemeler arasında bir de ambulans yer aldı.

    Uçaktaki malzemesinin üzerinde Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verildi.

    Çad Sağlık Bakanlığı, ülkedeki virüs kaynaklı ilk ölümlerin 29 Nisan'da gerçekleştiğini açıklamıştı.

    daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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