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    • 26.05.2020 07:37
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    le mücadelede yeni yol haritası! Sağlık Bakanı 'dan yeni açıklama

    Türkiye'nin le mücadelesinde Ramazan Bayramı öncesi normalleşme döneminin ilk adımları atılmıştı. Sağlık Bakanı , Ramazan Bayramı'nın ardından süreçte yeni aşamanın başlayacağı ve alınan tedbirlerin bayram öncesi kadar "sert" olmayacağını açıkladı.

    Koronavirüsle mücadelede yeni yol haritası

    Türkiye'deki salgınında dört aşamalı normalleşme planının birinci aşama 11 Mayıs'ta başlamış; pazar yerleri, AVM'ler, kuaförler ve güzellik salonları açılmıştı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Bayramdan sonra normalleşme takviminin ikinci aşamasına geçeceğimiz süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı , bayramdan sonra alınacak tedbirlerin önceki tedbirlere göre daha yumuşak olacağını söyledi.

    ''TEDBİRLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ AMA 'SERT' OLMAYACAK''
    Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, 'Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak." dedi.

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    Haberler Güncel Koronavirüsle mücadelede yeni yol haritası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
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