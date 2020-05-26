Türkiye'deki koronavirüs salgınında dört aşamalı normalleşme planının birinci aşama 11 Mayıs'ta başlamış; pazar yerleri, AVM'ler, kuaförler ve güzellik salonları açılmıştı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. Bayramdan sonra normalleşme takviminin ikinci aşamasına geçeceğimiz süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramdan sonra alınacak tedbirlerin önceki tedbirlere göre daha yumuşak olacağını söyledi.

''TEDBİRLİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ AMA 'SERT' OLMAYACAK''

Gazeteci Candaş Tolga Işık, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştum, 'Bayramdan sonra da tedbirli olmaya, gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ama bu tedbirler bayramdan önceki dönem kadar 'sert' olmayacak." dedi.