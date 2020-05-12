Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @kizilay tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/HOp2ScuBYH