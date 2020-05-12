Türkiye koronavirüsle mücadelede dünyanın umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda onlarca ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderildi.
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ VE ARNAVUTLUK'A GİDECEK UÇAK HAVALANDI
Türkiye, yardım ağına Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'u da kattı.
KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ VE ARNAVUTLUK'A GİDECEK UÇAK HAVALANDI
Türkiye, yardım ağına Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'u da kattı.
Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla @kizilay tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak TSK'ya ait uçağımız Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan havalandı.#MSB #TSK pic.twitter.com/HOp2ScuBYH— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 12, 2020