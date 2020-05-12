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    • 12.05.2020 09:35
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    'den ve Arnavutluk’a tıbbi malzemesi

    Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemelerini ve Arnavutluk’a ulaştıracak uçak ’ndan havalandı.

    2 ülkeye daha tıbbi yardım malzemesi
    koronavirüsle mücadelede dünyanın umudu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda onlarca ülkeye tıbbi malzemesi gönderildi.



    KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ VE ARNAVUTLUK'A GİDECEK UÇAK HAVALANDI
    Türkiye, yardım ağına ve Arnavutluk'u da kattı.
    Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla Kızılay tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak malzemelerini Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'a ulaştıracak 'ya ait uçağımız 'ndan havalandı" ifadelerine yer verildi.

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