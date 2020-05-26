



TOPLAM 18 BİN METREKARE

Kısa sürede tamamlanan salgın hastaneleri kalitesi ve özellikleriyle de göz dolduruyor. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alana kuruldu. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. 1005 artı 5 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu salgın hastanesi, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip.