Sultan 2. Abdülhamid'in 129 yıllık hastanesinde 400 işçi, 7 gün 24 saat çalışarak restorasyonun yüzde 70'ini tamamladı.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, pandemi günlerinde yeniden hayat buluyor. Tam 400 işçi, yıllardır atıl şekilde duran tarihi hastanenin bir an önce hizmete açılması için 7/24 esasına göre çalışıyor.

Restorasyon işlerinin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. İlk göze çarpan, hastanenin giriş alanında bulunan güvenlik görevlileri oluyor. 24 saat aralıksız nöbet tutan görevliler, inşaat alanına giriş izni olmayanları kesinlikle içeri almıyor.

Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında restorasyon çalışmalarında görev alan personel maske ve koruyucu ekipman kullanımına özen gösteriyor. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre önce ilk kazmanın vurulduğu Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları, tarihi yapının aslına zarar verilmeden yürütülüyor.

Zaman içerisinde yıkılan ya da tahrip olan bölümlerin yenilenmesi için tarihi binanın ilk hali esas alınıyor. Bu kapsamda hastanenin yıllar içinde yıpranan çatısı, pencereleri, duvarları oda ve dış cephesi orjinaline göre yenileniyor.

Hastanenin dış cephesindeki çalışmaların sonuna yaklaşıldığı, boya çalışmalarına geçildiği görülüyor. Öte yandan tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları sürüyor.

Hastaneye gelen hasta yakınları için bahçe içerisinde iki adet kamelya inşa ediliyor. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak tarihi yapı aynı zamanda modern bir donanıma da sahip olacak.

Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yapı akıllı bina olarak hizmet verecek. Dış cephe ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra bina içerisinde de yoğun bir çalışma yürütülüyor.