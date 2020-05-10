Pandemi hastanelerinde geri sayım başladı

Türkiye Coronavirüs ile mücadelede dünyaya adeta ders verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çalışmaları videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. 52 gün sonra dışarıda ilk kez programa katılan Erdoğan, Sancaktepe ve Yeşilköy'deki havalimanlarında yapımı süren pandemi hastanelerini yerinde inceledi. Erdoğan, odaları da gezerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelerin durumuyla ilgili bilgi edindi. Ziyaret sırasında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde işçilere hitap etti ve işçileri uzaktan selam verdi. Başkan Erdoğan daha sonra Hadımköy'de pandemi hastanesi dönüştürme çalışmaları süren tarihi hastane binasında inceleme gerçekleştirdi. Üç hastanenin de mayıs sonunda hizmete girmesi planlanıyor.









ANNELERİMİZ BAŞ TACIDIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, 'Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna' inanan bizler için baş tacıdır" ifadelerini kullandı.



MAYIS SONUNDA AÇILIYOR

Başkan Erdoğan, hastane odalarını Sağlık Bakanı Koca ile gezdi.







Hasan AY





