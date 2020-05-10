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    Pandemi hastanelerinde geri sayım başladı

    Başkan Erdoğan, ’da yapımı süren iki pandemi hastanesini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında işçilere sosyal mesafe kuralına uygun şekilde selam verdi.

    Geri sayım başladı

    Türkiye Coronavirüs ile mücadelede dünyaya adeta ders verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm çalışmaları videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdi. 52 gün sonra dışarıda ilk kez programa katılan Erdoğan, Sancaktepe ve Yeşilköy'deki havalimanlarında yapımı süren pandemi hastanelerini yerinde inceledi. Erdoğan, odaları da gezerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastanelerin durumuyla ilgili bilgi edindi. Ziyaret sırasında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde işçilere hitap etti ve işçileri uzaktan selam verdi. Başkan Erdoğan daha sonra Hadımköy'de pandemi hastanesi dönüştürme çalışmaları süren tarihi hastane binasında inceleme gerçekleştirdi. Üç hastanenin de mayıs sonunda hizmete girmesi planlanıyor.




    ANNELERİMİZ BAŞ TACIDIR
    Başkan , 10 Mayıs Anneler Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Hepimiz için şefkat yuvası ve güvenli bir liman olan annelerimiz, 'Cennetin annelerin ayaklarının altında olduğuna' inanan bizler için baş tacıdır" ifadelerini kullandı.

    MAYIS SONUNDA AÇILIYOR
    Başkan Erdoğan, hastane odalarını Koca ile gezdi.



    Hasan AY


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