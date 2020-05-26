SAHAYA İNİN, İŞİ SIKI TUTUN

Erdoğan'ın partisinin İstanbul ve Ankara teşkilatlarına bayramlaşma sırasında bir takım talimatları oldu. Erdoğan'ın "Size güveniyorum. Çalışmalarınıza devam edin. Sahaya inin, işi sıkı tutun. Güzel çalışmalar yapın ki halkımız onları görsün" dediği öğrenildi.

HADLERİNİ BİLDİRİN

Erdoğan'ın İzmir Kadın Kolları'na ise şu talimatı verdiği öğrenildi: "İzmir'deki son zamanlarda o kadının yapmış olduğu edep dışı değerlerimize saygısız saldırısına karşı gereken cevabı asil duruşunuzla vermiş olacaksınız. Özellikle sizler de dar mesafede bunları anlatacak ve bütün İzmirli hanım kardeşlerimize CHP Kadın Kolları'nın bu yaptıklarını anlatarak onlara hadlerini bildirmiş olacaksanız."