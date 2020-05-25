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    • 25.05.2020 13:42
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    Bu kez de intihar eden asker üzerinden istismar yaptılar! T24'ten bir skandal daha

    Van'da askerlik yaptığı sırada nöbet tuttuğu noktada yaralı halde bulunan Jandarma Er , kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, provokatif ve yalan in odağı olan T24 yine bir skandala imza attı. Hayatını kaybeden askerin abisine dayandırılan haber sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı , abi 'ye ulaştıklarını ve Türeli'nin haberi yalanladığını açıkladı.

    İntihar eden asker üzerinden istismar yaptılar!

    Van'da vatani görevini yapan Jandarma Er , nöbet tuttuğu yerde yaralı halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Türeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Soruşturmanın sürdüğü sırada, yalan ve provokatif iyle sürekli olarak algı yaratmaya çalışan T24 skandallarına bir yenisini daha ekledi. T24'te yer alan haberde hayatını kaybeden er Ahmet Türeli'nin abisinin konuyla ilgili olarak "Bize intihar ettiği söylendi, fakat ben buna inanmıyorum. Kardeşim terhisine az kalmıştı. Bu ayın 31'de gelecekti. Biletini bile kesmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yoktu" dediği iddia edildi.

    BAKAN YARDIMCISI ERSOY'DAN AÇIKLAMA
    İlgili haber sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı , abi ile görüştüğünü açıkladı. Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fecri Türeli ile görüştüm.Haberi yalanladı,devletine güvendiklerini ve haberden üzüntü duyduklarını ifade etti. Biz ailesine ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzun farkında olarak adli ve idari bütün incelemeleri yapıyoruz. Onların bu acılı günlerinde derdiniz istismar olmasın." dedi.

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