Bu kez de intihar eden asker üzerinden istismar yaptılar! T24'ten bir skandal daha

Van'da vatani görevini yapan Jandarma Er Ahmet Türeli, nöbet tuttuğu yerde yaralı halde bulundu. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Türeli'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü sırada, yalan ve provokatif haberleriyle sürekli olarak algı yaratmaya çalışan T24 skandallarına bir yenisini daha ekledi. T24'te yer alan haberde hayatını kaybeden er Ahmet Türeli'nin abisinin konuyla ilgili olarak "Bize intihar ettiği söylendi, fakat ben buna inanmıyorum. Kardeşim terhisine az kalmıştı. Bu ayın 31'de gelecekti. Biletini bile kesmiştik. Herhangi bir sıkıntısı yoktu" dediği iddia edildi.

BAKAN YARDIMCISI ERSOY'DAN AÇIKLAMA

İlgili haber sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, abi Fecri Türeli ile görüştüğünü açıkladı. Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Fecri Türeli ile görüştüm.Haberi yalanladı,devletine güvendiklerini ve haberden üzüntü duyduklarını ifade etti. Biz ailesine ve toplumumuza karşı sorumluluğumuzun farkında olarak adli ve idari bütün incelemeleri yapıyoruz. Onların bu acılı günlerinde derdiniz istismar olmasın." dedi.