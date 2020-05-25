Amerika'dan bağlandığı yayınlarla Türkiye'de gündem olan koronavirüs sürecinin popüler doktoru Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi veriştirdi.

Prof. Çilingiroğlu, Tabipler Odası'nı siyasete bulaştıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"UTANMIYOR MUSUN?"

Çilingiroğlu şunları söyledi: "Yav ne biçim adamsın. Sen koronavirüsten önce ölmüşsün kardeşim. Sana koronanın çarpmasına gerek yok. Sen yaşadığın hayatı boşuna yaşıyorsun. CHP liderine söylüyorum. Utanmıyor musun sen? Gidip de siyaseti tabipler odasın içine katmaya. Utanmıyor musun? Orası hiçbir kimsenin kürsüsü değil, orası doktorların kürsüsü. Ayrıca oraya CHP'yi davet edip tabipler odasını bir siyasete çeviren kişileri de kınıyorum." Programı sunucu Banu El, "Hocam maalesef Türkiye'deki meslek örgütlerinin pek çoğu ister hekimleri teslim etsin, ister mühendisleri, mimarları ister gazetecileri temsil etsin…"

CHP'NİN YAPTIĞI HİÇBİR ŞEY YOK

Mehmet Çilingiroğlu, şöyle devam etti: "Bir şey daha söyleyeyim. Rahmetli Demirel, Özal öldüğünde biz acil servisteydik. Demirel o zaman söylemişti. Dedi ki 'altı kere geldin, tekrar gelmeye utanmıyor musun, seçim propagandası yaparken'. O da ne dedi biliyor musunuz? 'Altı kere gittim ama yedinci kez geldim' dedi. Demek istediğim şu: Hiçbir ülke mükemmel değil. Zannediyor musunuz ki Amerika mükemmel… Her şeyi eleştiriyorlar. Dünyanın en büyük havalimanı açıldı onu eleştirdiler, CHP Antalya'ya çivi çakmadı, çivi… Oktobur festivali yapıyormuş, laklak içecek ayyaş ayyaş. Ne yaptın! Benim Antalyama ne yaptın? Benim Antalya'ma bütün üst geçitleri alt geçit, yürüyen merdivenle yapmış. Konya altını yapan Konya altın fıstık gibi olmuş gidin gördün. Erol Ergin geliyor orada şarkı söylüyor, ediyor. Çivi çakmadı çivi. Getirmiş bir tane Atatürk heykeli. Benim çocukluğumdan heykeli getirmiş, AVM'nin önüne koymuş. Yaptığı başka bir şey yok. Niye bir şey yapmıyorsun?"