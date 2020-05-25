Günün corona virüs (Kovid-19) tablosunu görmek isteyenler 25 Mayıs korona tablosu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere günün güncel vaka, entübe, ölüm ve iyileşen hasta sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından akşam saatlerinde sosyal medyadan vatandaşlarla paylaşılıyor. Peki, corona virüs ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? 25 Mayıs korona tablosu son durum
KORONAVİRÜS ÖLÜM, VAKA VE İYİLEŞEN SAYISI KAÇ OLDU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Mayıs vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.
24 MAYIS KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 24 bin 589 test yapıldı ve 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 32 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 832 bin 262, vaka sayısı 156 bin 827 ve vefat sayısı 4 bin 340 oldu. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385 ve iyileşen hasta sayısı 118 bin 694 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bine yaklaştı. Yeni vaka sayısında değişkenlik öngörülen düzeyde. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç giderek azalıyor. Riskin daha da düşmesi, güçlü tedbirle mümkün. Güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " değerlendirmesini yaptı.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN VİDEOLU BAYRAM MESAJI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı videolu mesajla Türk halkının Ramazan Bayramı'nı "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun." dilekleri ile kutladı.
Koca'nın paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:
"Yine sahillerde yürüyeceğiz. Sokaklar yine bizim olacak. Komşularımızla buluşacağız. Yine büyüklerimizle bayramlaşacağız. Çocuklar parklarına kavuşacaklar. Arkadaşlarımızla bir kafede buluşacağız. Sevdiklerimiz için yine yollara düşeceğiz. Her günümüz yine sevinçle dolacak. Önümüzde bir bayram daha var. Ne zaman geleceği bize bağlı."
YURT GENELİNDE SOSYAL MESAFELİ BAYRAM KUTLAMASI
İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yurt genelinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü, alışılandan farklı şekilde kutlandı. Kısıtlama sebebiyle bayramı evlerinde karşılayan vatandaşlar, sevdikleri ve aile üyeleriyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.
Öte yandan şehirlerin işlek noktalarında sessizlik hakim oldu. Meydan, ana cadde ve sokaklarda, yaya ile araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlaline karşı şehirlerin belirli yerlerinde uygulama noktaları oluşturdu ve caddelerdeki araçları durdurarak gerekli evrak kontrollerini yaptı.
65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR, BAYRAMIN İLK GÜNÜNÜ DIŞARDA GEÇİRDİ
Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları Ramazan Bayramı'nın ilk gününde üçüncü kez kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, günlerini dışarıda geçirdi.
Evlerinin yakınlarındaki parklara giden 65 yaş ve üstü vatandaşların bazıları, sosyal mesafe kurallarına özen göstererek yürüyüş yaptı, bazıları gölgelerde sevdikleriyle sohbet etti bazıları ise torunlarıyla telefonda görüşerek bayramlaştı.