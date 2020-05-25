25 İLDE SIFIR VAKA

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

İSTANBUL HÂLÂ RİSKLİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, İstanbul'da bazı ilçeler dışında vaka sayısında gerileme yaşandığı belirtiliyor. Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Küçükçekmece, Beylikdüzü gibi ilçelerde sıkıntı halen sürüyor.İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi vaka sayısı hâlâ yüksek olan illerde kısıtlamaların daha uzun süreceği kaydediliyor.