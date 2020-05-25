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    • 25.05.2020 23:50
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    Sancaktepe’de korkutan ! yan yattı

    Sancaktepe'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik sında yan yattı. İçerisinde bulunan iki polis memuru kendi imkanlarıyla çıkarken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Korkutan kaza! Polis aracı yan yattı

    İstanbul Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında polis aracı yan yattı.

    KALDIRIMA ÇIKAN POLİS OTOMOBİLİ YAN YATTI
    Kaza, saat 22.00 sıralarında Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Reyhani Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce kaldırıma çıktı daha sonra yan yattı.

    POLİSLERİN DURUMU İYİ
    Aracın içerisindeki iki polis memuru kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı. Bir polis memuru tedbir amaçlı hastaneye götürülürken iki polis memurunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Yan yatan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu kaldırımdan kaldırıldı.
    Haberler Güncel İstanbul Sancaktepe’de korkutan kaza! Polis aracı yan yattı
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