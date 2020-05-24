Polis Akademisi Başkanlığı'nın hazırladığı "Kovid-19 Salgını ve Sonrası Devlet, Demokrasi ve Güvenlik" raporunda salgın ile mücadelede devletlerin, kolluk birimlerinin varlığına daha çok ihtiyaç duyduğu ve onlara daha geniş yetkiler verildiği belirtildi. Virüsle mücadele sürecinde ülkelerin güvenlik teşkilatlarına yeni görevler yüklendiğine ve gelecekte olağanüstü durumlarla mücadele için yeni birimlerin kurulabileceğine işaret edildi.

Raporda, şunlar kaydedildi: